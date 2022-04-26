Санкционный парадокс. В апреле Россия заработает на нефти больше, чем год назад

Объемы проданной Россией нефти по итогам апреля будут выше, чем в марте и год назад — до последних санкций. Об этом сообщило издание Foreign Policy. Международные эксперты уличили западные страны в увеличении закупок энергоресурсов на фоне разговоров об эмбарго.

«В долгосрочной перспективе санкции могут сработать, но на данный момент многие из тех же стран, которые ввели их против России, по-прежнему серьезно подрывают свои усилия, покупая у нее энергию — в некоторых случаях в апреле даже в больших объемах, чем в марте», — отметил автор статьи.

В качестве примера он привел некоторые страны Европы, а также Турцию и Индию. Объем экспорта российской нефти в апреле вырос до 3,6 миллиона баррелей в день по сравнению с 3,3 миллиона баррелей в марте. Представитель компании Kpler Мэтт Смит назвал такой результат удивительным, а бывший специалист по Европе в госдепе Эдвард Фишман заявил, что вся помощь европейских стран Украине меркнет на фоне объема их закупок энергоресурсов у России. По его словам, страна зарабатывает по меньшей мере миллиард долларов в день на продаже нефти и газа.

Данные Института международных финансов тоже показали рекордные продажи. Здесь отметили, что по итогам апреля объемы экспорта превысят показатели предыдущих лет. Аналогичные прогнозы ранее делали эксперты издания Business Insider.

Все это привело, в том числе к тому, что профицит счета текущих операций России достиг нового максимума — 60 миллиардов долларов с января по март против 120 миллиардов долларов за весь 2021 год.

Ранее верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель признал, что европейские страны так и не пришли к единому мнению относительно эмбарго на российские энергоресурсы. Несмотря на это, Еврокомиссия анонсировала шестой пакет антироссийских санкций, который в числе прочего коснется поставок нефти.