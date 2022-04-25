Евросоюз не смог прийти к консенсусу по введению эмбарго на поставки газа и нефти из РФ

Страны Евросоюза пока не могут прийти к консенсусу о введении эмбарго на поставки газа и нефти из России. Об этом заявил верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель.

По его словам, единой позиции в Евросоюзе нет и по вопросу альтернативных санкций, в том числе относительно штрафных пошлин на импорт российских нефти и газа, написал ТАСС.

Глава европейской дипломатии уточнил, что такие меры нужны, чтобы оказать давление на власти РФ и для продвижения переговоров по урегулированию ситуации на Украине.

Пока, как подчеркнул он, дискуссия по необходимости эмбарго и штрафных пошлин будет продолжаться. Эту тему снова поднимут на саммите ЕС в конце мая. Боррель добавил, что некоторые страны четко заявили, что не поддержат такие ограничения, то есть окончательное предложение еще не вынесено на обсуждение.

Он также обратил внимание, что ЕС за последние недели снизил зависимость от поставок энергоресурсов из России. По его словам, Евросоюзу в достаточном количестве нужны альтернативные источники поставок газа для отказа от российского топлива.

«В какой-то момент это произойдет, и тогда Россия будет болезненно ощущать, что доходы от нефтегазового бизнеса будут потеряны», — сказал Боррель.