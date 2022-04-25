Еврокомиссия рассказала про шестой пакет санкций против России

Евросоюз готовит очередной, шестой пакет санкций против России. Они затронут импорт российской нефти в страны ЕС. Об этом газете The Times сообщил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

«Мы работаем над шестым пакетом санкций, один из рассматриваемых вопросов — это некая форма нефтяного эмбарго. Когда мы вводим санкции, мы должны делать это таким образом, чтобы они усиливали давление на Россию, но при этом минимизировали ущерб для нас самих», — подчеркнул Домбровскис.

Детали санкций в отношении российской нефти пока не согласованы, отметил вице-президент Еврокомиссии. Это будет или постепенный отказ от энергоносителей из РФ, либо введение тарифов на экспорт сверх определенного ценового предела, пояснил Домбровскис.

Минфин Австрии выступил против санкций в отношении российского газа. Австрийская промышленность сильно зависит от энергоносителей из РФ, и рестрикции «ударят» больше по экономике Австрии, чем России, уверены в ведомстве. Санкции, которые наносят вред тому, кто их накладывает, бессмысленны.