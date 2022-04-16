Неспособность организовать энергетическое эмбарго России признали в США

Несмотря на масштабные антироссийские санкции со стороны западных стран, продажи энергоресурсов Россией не пошли на спад, а наоборот — только выросли. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на издание Business Insider.

США, Великобритания и Евросоюз ввели значительные санкции против энергетического сектора России, указано в материале.

«Несмотря на эти шаги, сегодня Россия продает больше нефти и газа, чем до начала конфликта», — сказано в статье.

В апреле, по оценкам Минфина РФ, правительство рассчитывает получить около 9,6 миллиарда долларов от продажи энергоресурсов. Из прогнозов Bloomberg следует, что Россия в этом году заработает от экспорта энергоносителей около 321 миллиарда долларов. Это, как указывается в стать, более чем на треть больше, чем в 2021-м.

Эти прогнозы, как подчеркивают авторы материала, идут вразрез с введенными Западом масштабными санкциями. Несмотря на них, у России достаточно покупателей для поддержания своего энергетического сектора.

Кроме того, российское правительство сейчас ищет новых покупателей для своих энергоносителей.

«Нефтяные деньги, скорее всего, продолжат поступать в Россию, поскольку Индия и Китай не заявляли о том, что изменят свои торговые программы», — отметило издание.

В Европе главным покупателем российских энергоносителей остается Германия. Поставки с востока обеспечивают 52% всего необходимого газа, почти половину от необходимого каменного угля и 34% нефти. Такая ситуация начала складываться еще с 70-х годов прошлого века.