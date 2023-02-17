Деньги 17 февраля 2023, 06:17 Санкции на российскую нефть отравят США и Запад China Daily: санкции на российское топливо стали ядом для Запада РИА «Новости»

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Вступившие в силу ограничения на российские нефтепродукты подстегнули рост цен на них. Санкции стали благом для самой России, но ядом для стран Запада, заявило китайское издание China Daily.

После того, как 5 февраля вступили в силу очередные санкции, Россия объявила о сокращении добычи нефти. Другие крупные игроки рынка решили не восполнять этот дефицит, поэтому цены, по словам журналиста, поползли вверх. Это вызвало глобальную озабоченность.

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«Высокие цены на нефть являются благом для России, но отравой для США и других западных стран, которые опасаются, что это приведет к росту инфляции, что является серьезным препятствием для восстановления экономики Европы и США», — предупредили в Китае.

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В крупных европейских странах, от Великобритании до Франции и Германии сократились зарплаты, возрос уровень преступности, участились забастовки. Британцы в начале февраля устроили крупнейшую за 10 лет забастовку, а немецкая полиция в 2022 году зарегистрировала рост числа преступлений в поездах и на вокзалах на 12%.

Автор статьи посоветовал западным странам задуматься и о том, почему Международный валютный фонд повысил прогноз экономического роста России на следующие два года, при этом понизив прогнозы на 2024 год для США и еврозоны на 0,2% каждый. Он предупредил о пагубном эффекте санкций для тех, кто их ввел.