Мир 11 февраля 2023, 10:57 США обвинили Россию в использовании нефти в качестве оружия Белый дом обвинил Россию в использовании нефти в качестве оружия в ответ на потолок цен piqsels

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Россия якобы использовала нефть «в качестве оружия», решив сократить ее добычу в ответ на введение потолка цен Евросоюзом. Об этом заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Трансляцию вел канал Yahoo Finance.

«Господин Путин снова хочет использовать энергоносители в качестве оружия. <…> Данный шаг, если подтвердится, что это правда, не станет большой неожиданностью», — заметил Кирби.

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Он добавил, что администрация США намерена обсуждать с союзниками «более эффективное обеспечение баланса спроса и предложения». Кирби анонсировал и контакты со странами ОПЕК.

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Евросоюз ввел потолок цен на российские нефтепродукты, однако Россия решила не продавать нефть странам, применяющим этот механизм, и с марта снизить добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки.

Вице-премьер Александр Новак заявил журналистам, что это добровольное решение, принятое для восстановления рыночных отношений.