Мир 05 февраля 2023, 03:22 Вступил в силу потолок цен Евросоюза и G7 на поставки нефтепродуктов из России ЕС и G7 установили с 5 февраля потолок цен на нефтепродукты из России Pxhere

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Евросоюз ввел эмбарго и совместно со странами «Большой семерки» и Австралией установил потолок цен на нефтепродукты из России. Как сообщил «Интерфакс», ограничения на импорт вступили в силу в воскресенье, 5 февраля.

В этот день начинается 55-дневный переходный период для выполнения контрактов по поставкам, заключенным до нововведений. Он продлится до 1 апреля. Уровни цен будут пересматриваться один раз в два месяца.

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Еврокомиссия ранее окончательно утвердила ценовые потолки на нефтепродукты: 100 долларов за баррель для продуктов, который торгуют с премией к сырой нефти (бензин и дизельное топливо), и в 45 долларов — для товаров с дисконтом. К последним относится мазут.

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Ответные меры на введение ценового потолка на нефть начали действовать в России с 1 февраля. До 1 июля 2023 года запрещены экспортные поставки нефти и нефтепродуктов зарубежным организациям и лицам по контрактам, в которых прописано ограничение цены.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с «360» объяснил, как будет работать введенный документ с ответными мерами.