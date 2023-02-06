Мир 06 февраля 2023, 22:47 Цены на нефтепродукты в Европе могут вырасти на 20–30%. Так Запад платит за потолок цен Экономист Корнеев: цены на нефтепродукты в Европе вырастут — Россия от этого выиграет РИА «Новости»

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Европу ждет подорожание нефтепродуктов на 20–30%. Такую цену государствам придется заплатить за введение в силу потолка цен на эту российскую продукцию, написало издание «Известия». Эксперты, опрошенные «360», в свою очередь полагают, что стоимость нефтепродуктов может вырасти еще сильнее. При этом Россия останется в выигрыше.

Рост цен на нефтепродукты

Цены на нефтепродукты в Европе могут вырасти на 20–30% в ближайшие месяцы. Причина — вступление в силу потолка цен на эти товары, поставляемые из России. Об этом «Известиям» рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

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До этого представители Европы приобретали нефтепродукты напрямую у Российской Федерации. Теперь же они будут вынуждены запасаться ими в Китае, Индии или других государствах.

РИА «Новости»

Причины роста цен на нефтепродукты

Прогноз верный: цена может вырасти и на большее количество процентов. Об этом «360» рассказал экономист, доктор бизнес-администрирования, политический аналитик Валерий Корнеев.

«Просто потому что до последнего времени была возможность поставки этих нефтепродуктов напрямую из России, они (страны Европы — прим. ред.) последние месяц-полтора усиленно запасались, но эти запасы когда-нибудь кончатся. И придется закупать эти нефтепродукты, например, в той же Индии, с индийских нефтеперерабатывающих заводов, которые закупают нефть в России», — пояснил он.

В связи с этим плечо доставки увеличивается: сначала нефть доставляют в Индию, потом ее там перерабатывают, потом везут из Индии. Это увеличивает и стоимость нефтепродуктов. Любые коммерческие организации обязательно постараются воспользоваться этой ситуацией.

«Если нет обоснований, они стараются поднять [цену]. А если есть обоснования, то они обязательно это сделают», — подчеркнул Корнеев.

Ухудшение ситуации в Европе

Независимый аналитик по вопросам экономики, основатель Telegram-канала Angry Bonds Дмитрий Адамидов отметил, что на сегодня эксперты дают совершенно разные прогнозы на тему потолка цен.

«Я думаю, что сейчас рынок нефтепродуктов, как и вообще топливный рынок в Европе, очень странный. Государство компенсирует часть затрат. Соответственно, потребитель менее чувствителен к удорожанию нефтепродуктов. <…> Подорожало отопление, подорожал бензин — государство приличную часть компенсирует, занимая деньги на рынке. <…> Пока такая система сохраняется, цены могу скакать очень здорово», — пояснил Адамидов.

Правда, как только субсидирование государства прекратится, ситуация у жителей Европы будет совсем другая.

РИА «Новости»

Польза для экономики России

На российской экономике эта ситуация никак не скажется, считает Корнеев. Возможно, немного снизится стоимость нефтепродуктов внутри страны. Месяца три-четыре Москва, может быть, будет искать новые логистические цепочки.

«Пока мы будем искать новые направления, покупать новые суда… <…> Есть надежда, что будут снижаться цены на внутри страны. Это позитивно для экономики, позитивно для людей. Негативно, конечно, для наших нефтяников, но на эту тему можно долго рассуждать. <…> Нефтяные компании — организации коммерческие и ведутся на всякие возможности, чтобы поменьше платить в бюджет. История с нефтепродуктами может помочь и нашей экономике, и нашей нефтекомпании — в реальность привести», — отметил Корнеев.

Введение потолка цен

Постпреды стран Евросоюза договорились ввести ценовой потолок на нефтепродукты из России 3 февраля. Об этом сообщило шведское председательства в Совете ЕС. Потолок установят на уровне 100 долларов за баррель на продукцию, торгующуюся с премией, и 45 долларов за баррель на товары, торгующиеся со скидкой, пишет Bloomberg. Потолок вступил в силу 5 февраля.

Российская сторона заявила, что не будет поставлять нефть и нефтепродукты государствам, которые введут потолок цен. В декабре президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому поставки иностранным компаниям запрещаются в том случае, если в контракте «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены».