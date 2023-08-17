Деньги 17 августа 2023, 08:07 Рубль продолжил расти по отношению к мировым валютам Мосбиржа: рубль укрепился к доллару и евро в ходе торгов РИА «Новости»

Читать 360tv в

Курс рубля продолжил усиливать свой рост 17 августа по отношению к доллару, евро и юаню. Такие данные следуют из торгов на Московской бирже.

Утром в 07:19 американская валюта снижалась до 0,86% и находилась на уровне 93,85 рубля. В тот же момент евро торговался на уровне 102,28 рубля (-0,89%). Юань находился на показателе 12,78 рубля (-0,95%).

Реклама

Но к 07:35 снижение курса доллара замедлилось. Валюта находилась на отметке 94,09 рубля (-0,6%), юань в это время потерял 0,71% и добрался до значения 12,81 рубля. К 07:28 евро снизился на 1,01%, до 102,15 рубля.

В понедельник, 14 августа, американская и европейская валюты обновили максимумы с марта прошлого года, поднявшись на торгах Мосбиржи выше 101 и 111 рублей соответственно.

В Центробанке России заявили, что регулятор не увидел рисков финансовой стабильности. Однако ЦБ он не исключил повышение ключевой ставки к осени.