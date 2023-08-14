Деньги 14 августа 2023, 10:38 Курс евро достиг максимума с 23 марта 2022 года Курс евро на Мосбирже превысил 110 рублей впервые с 23 марта 2022 года РИА «Новости»

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Курс евро составил более 110 рублей впервые с 23 марта 2022 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на Мосбирже.

На 10:03 по московскому времени валюта ЕС росла на 1,27%, до 110,16 рубля. К 10:11 рост евро стал немного медленнее — на 1,26%, до 110,07 рубля.

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Курс доллара в то же время повышается на 1,18%, до 100,61 рубля. Юань поднимается на 1,06%, до 13,838 рубля.

Зампредседателя Центробанка России Алексей Заботкин отмечал, что регулятор не видит рисков финансовой стабильности. Однако он не исключил повышение ключевой ставки к осени.

Экономист, доктор бизнес-администрирования, политический аналитик Валерий Корнеев пояснил в беседе с «360», что под рисками финансовой стабильности Заботкин подразумевает нарушение стабильности бюджета или нарушение финансовых операций в банковской системе. Но для рядового человека проблема заключается в росте цен и инфляции, указал специалист.