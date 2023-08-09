Деньги 09 августа 2023, 04:57 Зампред Центробанка допустил повышение ключевой ставки в сентябре Зампред ЦБ РФ Заботкин допустил повышение ключевой ставки в сентябре 2023 года Freepik

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Центральный Банк России допустил, что к сентябрю этого года может быть увеличение ключевой ставки. Об этом сообщил заместитель представителя регулятора Алексей Заботкин в беседе с газетой «Известия».

Он отметил, что нижняя граница прогноза диапазона ключевой ставки до конца 2023 года — 8,5%. Она подразумевает возможность ее сохранения без повышения. При это для неизменности ставки важна реализация дезинфляционных рисков, которые сейчас не зафиксированы.

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«Если совет директоров в релизе допускает возможность повышения ставки на ближайших заседаниях, то есть вероятность, что это будет сделано уже на следующем», — заявил Заботкин.

Ранее директор центра конъюктурных исследований ВШЭ Геооргий Остапкович заявил, что россияне столкнутся с повышением стоимости некоторых товаров до конца 2023 года. Если Центробанк повысит ключевую ставку до 9,5%-10%, то цены вырастут до 8%.