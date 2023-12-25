Деньги 25 декабря 2023, 15:06 Российские авто смогут подешеветь. Мантуров назвал два фактора снижения цен Министр Мантуров: российские авто подешевеют после снижения ключевой ставки ЦБ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

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Произведенные в России автомобили подорожали из-за возросших трат на логистику и повышения ключевой ставки. Вице-премьер — министр промышленности Денис Мантуров заявил, что если ситуация изменится, цены снова опустятся, сообщило РИА «Новости».

«С постепенным снижением ключевой ставки и затрат на перевозку мы будем следить за тем, чтобы и у автопроизводителей стоимость машин также поступательно по каким-то показателям снижалась или как минимум сохранялась», — сказал он.

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Министр заявил, что из-за сложной логистики, стоимости заемных средств и курса валют продукция АвтоВАЗа в 2023 году подорожала на 11%. Денис Мантуров объяснил влияние этих факторов на примере Lada Vesta. Для завода маржинальность одной машины составляла около 50 тысяч рублей, а отправка автовозом обходилась в 40 тысяч рублей. В этой ситуации, по его словам, перевозчики зарабатывали больше производителей.

Повышение ключевой ставки, заявил министр, тоже сказалось на ценах. Денис Мантуров напомнил, что компания вынуждена обслуживать большую кредиторскую задолженность.

Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр заявил, что на стоимости автомобилей сказались недостаточные объемы производства и использование импортных комплектующих. Он посоветовал сильнее локализовать производство.