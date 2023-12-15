Деньги 15 декабря 2023, 23:15 Необходимость или удар по экономике. Чем обернется повышение ключевой ставки ЦБ Экономист Беляев: повышение ключевой ставки не влияет на инфляцию Pxhere

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Банк России в ходе заседания 15 декабря решил повысить ключевую ставку до 16%. Она будет оставаться высокой, пока регулятор не увидит устойчивой тенденции к снижению инфляционных ожиданий, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Насколько ожидаемым и верным стал этот шаг — в материале «360».

Что такое ключевая ставка

Ключевая ставка представляет собой минимальный процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Получив кредиты у Центробанка, финансовые организации выдают кредиты компаниям и розничным потребителям под собственный процент — он чуть выше ставки ЦБ.

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Также ключевая ставка является одним из инструментов денежно-кредитной политики, который позволяет Банку России контролировать инфляцию, а через нее влиять на экономику страны. Главная задача регулятора — найти баланс между всеми участниками рынка и такими процессами, как финансовая стабильность, экономическая активность и инфляция.

Повышение ключевой ставки приводит к удорожанию кредитов и повышению ставок по вкладам, из-за чего население стремится копить и сокращает траты. Благодаря этому снижается инфляция.

Однако у высокой ставки есть негативные последствия, в том числе проседание темпов развития экономики. Деньги становятся дороже, что ограничивает возможности производства и бизнеса. Это в свою очередь уменьшает налоговые отчисления компаний и приводит к дефициту госбюджета.

РИА «Новости»

Пятое повышение ключевой ставки

Центробанк повысил ключевую ставку пятый раз подряд. Регулятор объяснил свое решение высоким инфляционным давлением. За октябрь–ноябрь рост цен составил 10% в пересчете на год. ЦБ объяснил увеличение инфляции быстрым ростом внутреннего спроса по сравнению с возможностями расширения выпуска товаров и услуг.

«Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков», — заявили в ЦБ.

Цикл повышения ключевой ставки начался 25 июля. Тогда ее увеличили с 7,5% до 8,5%. До этого регулятор сохранял ставку неизменной с 19 сентября 2022 года. В ноябре этого года Набиуллина допустила, что приступить к снижению ставки ЦБ сможет в следующем году, когда инфляция приблизится к цели в 4%.

РИА «Новости»

Неверное решение

Повышение ключевой ставки действительно было ожидаемым, но неверным шагом, рассказал «360» финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев.

Механизм предполагался такой: если есть какие-то инфляционные ожидания у людей, значит предприниматели, чтобы не обманывать этих самых ожиданий, повышают свои цены. То есть у них есть свобода повышения цен. Вот и все, что кроется за этими инфляционными ожиданиями. Михаил Беляев экономист

Он добавил, что в России инфляция немонетарного характера (к немонетарным факторам инфляции относятся те, на которые ЦБ не может повлиять в среднесрочном периоде — прим. ред.).

«То есть нет переполнений каналов денежного обращения. Значит, повышение ключевой ставки не оказывает на эту инфляцию никакого влияния. Тут должна включаться Федеральная антимонопольная служба. Высокая ключевая ставка прямого воздействия на инфляцию не имеет. Это какой-то придуманный миф, теоретическое заблуждение», — подчеркнул эксперт.

Pxhere

Негативные последствия ключевой ставки

Ключевая ставка затрудняет действия компаний, практически тормозит развитие экономики и не дает возможности ей развиваться со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями, заявил экономист.

«В том числе — инфляция валютного курса и рост валового внутреннего продукта. Это абсолютно совершенно неопровержимый факт», — заключил Беляев.

Набиуллина в ходе пресс-конференции 15 декабря заявила, что Центробанк уже близок к завершению цикла повышения ключевой ставки. Однако решения будут принимать исходя из поступающих данных. Прогноз обновят на следующем заседании Банка России, добавила глава регулятора.