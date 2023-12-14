Транспорт 14 декабря 2023, 15:14 Рост цен на отечественные автомобили признали в России Путин: стоимость произведенных в России автомобилей действительно выросла

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В России действительно серьезно выросли цены на автомобили отечественного производства. С существованием такой проблемы в ходе прямой линии согласился президент Владимир Путин.

Он заметил, что АвтоВАЗ справляется с объемами выпуска машин, и выразил надежду на снижение цен на продукцию при увеличении производства.

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«Определенные издержки связаны с тем, что так или иначе производитель „добывает“ импортные компоненты, но уже по другой цене и это ведет к удорожанию», — пояснил глава государства.

Отрасль автокомпонентов, по словам Путина, в России практически утратили из-за неоправдавшегося доверия к западным партнерам. Ее необходимо воссоздавать, чем и занялись в том числе в Минпромторге.

Самым важным Путин назвал создание собственных платформ и их постепенное развитие. И АвтоВАЗ, и другие производители, подчеркнул президент, так и делают.

«Это требует времени. Очень хочу надеяться, даже уверен, что так (планомерное снижение цен — прим. ред.) и будет», — сказал российский лидер.

В начале декабря в Госдуме выступили с инициативой запустить программу «Доступный автомобиль» для многодетных семей.