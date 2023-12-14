Эксклюзив 14 декабря 2023, 18:11 Недостаточный объем производства и импортные запчасти. Почему дорожают российские автомобили Автоэксперт Хайцеэр назвал факторы, влияющие на рост цен российского автопрома Автомобили Lada 2101 (справа) и Lada Vesta на заводе ОАО «АвтоВАЗ» / РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент Владимир Путин во время прямой линии затронул проблему автомобильной сферы. Отечественный автопром становится все более популярным среди россиян, однако 40%-ный рост цен — это много, подчеркнул глава государства. Он выразил надежду, что увеличение производства приведет к снижению стоимости продукции, и пока что АвтоВАЗ справляется с заданием. Почему российские машины дорожают и как решить вопрос с их стоимостью, «360» объяснил вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.

Далее — прямая речь.

Владимир Владимирович высказал самую правильную экономическую мысль: увеличение производства снижает себестоимость. Если продукция АвтоВАЗа будет достаточно популярной, а количество выпускаемых автомобилей будет расти, это определенно повлияет на цены.

Сегодня отечественный бренд — самая доступная марка автомобилей, причем довольно востребованная, в отличие от прошлых времен. Поэтому глава государства все сказал верно. Мы будем надеяться на то, что так и произойдет.

Тем не менее нужно снижать [стоимость] в зависимости от комплектующих, в большей степени локализовать производство, в том числе на АвтоВАЗе, выпускать более новые и безопасные автомобили, которые отвечали бы всем современным системам пассивной безопасности водителей и пассажиров.

Пора уже уходить от тех архаичных автомобилей, которые частично выпускают до сих пор.

Два фактора, влияющие на себестоимость и рост цен в целом, — недостаточный объем [производства] и немалое количество импортных комплектующих, которые покупают за валюту. Возможно, на повышение также влияет система управления автопрома.

Мы уже предлагали отечественному производителю начать прямые продажи, где маржинальность дилера может достаться, например, покупателю. В этом случае машина будет доступнее. Сегодня важно сделать так, чтобы в России машины стали дешевле.

РИА «Новости»

Страна у нас большая — около 17 миллионов километров, не везде есть междугородние поезда и развитый общественный транспорт. В дальних регионах личный транспорт просто необходим, поэтому отечественный производитель должен поспособствовать этому.