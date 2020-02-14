Минпромторг отказался запрещать покупки на AliExpress

Минпромторг отказался поддержать предложения запретить посылки из AliExpress и других китайских интернет-магазинов. Роспотребнадзор подтвердил, что коронавирус распространить через почтовые отправления невозможно.

«Коронавирус никак на посылках не передастся. Мы даже специально сделали запрос в Роспотребнадзор, получили соответствующее подтверждение», — рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров. Его слова привел ТАСС.

Так в министерстве отреагировали на слова депутата Госдумы Виталия Милонова, который предложил ограничить прием почты из Китая. По словам парламентария, природа коронавируса до конца не изучена, и поэтому нечего рисковать здоровьем россиян.

«Между Россией и Китаем проходит неконтролируемый бактериологический обмен посредством почтовых посылок. Миллионы россиян, несмотря на вирусную опасность, продолжают покупать и заказывать товары на популярных платформах в интернете безо всяких мер предосторожности», — подчеркнул Милонов в своем письме.

По его словам, в посылках из Китая в Россию едут не только товары народного потребления. Из Китая заказывают консервы, чай, приправы, еду длительного хранения. Все это, уверен Милонов, — естественные инкубаторы для вирусов.

«Мы всю кооперацию нарушим», — парировал Мантуров. Министр отметил, что в Россию из Китая идут не только покупки из интернет-магазинов, но и другие группы товаров.