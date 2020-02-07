    07 февраля 2020, 15:10

    Россиянин придумал, как заработать на коронавирусе. Он готов распаковать посылки из Китая за деньги

    Наза Салех Захи

    Всегда находятся люди, которые хотят заработать на резонансных событиях. Ситуация с коронавирусом не оказалась исключением. Мужчина из Новокузнецка заявил, что за «недорого» распакует посылки из Китая.
    Россиянин придумал, как заработать на коронавирусе. Он готов распаковать посылки из Китая за деньги

    Такое предложение он вывесил на Avito. «Заказали ништяки на AliExpress, Alibaba и так далее, но мысль о коронавирусе заставляет вас трепетать от страха? <…> Звоните мне, и я получу и распакую за Вас посылку из Китая», — написал Артем.

    Цена вопроса — 700 рублей. При этом мужчина уточнил, что указал стоимость услуги за один товар. За несколько придется доплатить. Воспользовался ли кто-то предложением предприимчивого жителя Новокузнецка, неизвестно.

    На коронавирусе пытаются заработать и российские аптеки. Многие из них подняли цена на медицинские маски. В Кемеровской области стоимость средств защиты от вируса возросла в 35 раз. ФАС заявила, что ценники взлетели вверх и у самих производителей. Одна компания из Санкт-Петербурга захотела получать за свой товар в десять раз больше.

    Президент Владимир Путин возмутился таким положением вещей. Он предложил отбирать лицензию у спекулирующих аптек.

    Эпидемия коронавируса началась в декабре 2019 года. Первый случай зарегистрировали в китайском Ухане. По последним данным, от 2019-nCoV умерли 637 человек, более 31 тысячи заразились.