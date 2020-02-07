Россиянин придумал, как заработать на коронавирусе. Он готов распаковать посылки из Китая за деньги

Всегда находятся люди, которые хотят заработать на резонансных событиях. Ситуация с коронавирусом не оказалась исключением. Мужчина из Новокузнецка заявил, что за «недорого» распакует посылки из Китая.

Такое предложение он вывесил на Avito. «Заказали ништяки на AliExpress, Alibaba и так далее, но мысль о коронавирусе заставляет вас трепетать от страха? <…> Звоните мне, и я получу и распакую за Вас посылку из Китая», — написал Артем.

Цена вопроса — 700 рублей. При этом мужчина уточнил, что указал стоимость услуги за один товар. За несколько придется доплатить. Воспользовался ли кто-то предложением предприимчивого жителя Новокузнецка, неизвестно.

На коронавирусе пытаются заработать и российские аптеки. Многие из них подняли цена на медицинские маски. В Кемеровской области стоимость средств защиты от вируса возросла в 35 раз. ФАС заявила, что ценники взлетели вверх и у самих производителей. Одна компания из Санкт-Петербурга захотела получать за свой товар в десять раз больше.

Президент Владимир Путин возмутился таким положением вещей. Он предложил отбирать лицензию у спекулирующих аптек.

Эпидемия коронавируса началась в декабре 2019 года. Первый случай зарегистрировали в китайском Ухане. По последним данным, от 2019-nCoV умерли 637 человек, более 31 тысячи заразились.