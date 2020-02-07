Мобильная связь в России сбоит. Это связали с коронавирусом, но все куда проще

У россиян начались проблемы с мобильной связью. Самые сильные — у МТС. В то же время у людей сложилось мнение, что сбои у операторов связаны с коронавирусом. Дескать оборудование и запчасти к нему везут зачастую из Китая, а там сейчас проблемы. Что в действительности происходит с российским оборудованием, разбирался «360».

В пятницу россияне столкнулись со сбоями в работе МТС. В основном жаловались на отсутствие подключения к сети — это было примерно в 12:40 по московскому времени, причем в западной части России. Большинство жалоб поступало из Москвы, Ярославля, Твери, Рязани и Воронежа.

И хоть в МТС сообщили, что никаких проблем нет, а сложности с подключением длились менее одной минуты, Dоwndetector фиксировал в течение всего дня такую картину:

Цветом отмечены места, где появились проблемы с соединением Источник фото: Dоwndetector

Судя по сайту, проблемы еще не прекратились.

Сбои наблюдались и у других операторов связи. У «Мегафона» их было меньше, но разброс по России больше. Проблемы фиксировались в Москве, Петербурге, Самаре, Екатеринбурге, Краснодаре, Казани, Чите, Ростове-на-Дону и других городах.

Карта сбоев сервисов «МегаФона» Источник фото: Dоwndetector

Почти такая же ситуация сложилась и с Tele2. Регионы те же, что и у «МегаФона», плюс Воронеж и Тюмень.

Карта сбоев сервисов Tele2 Источник фото: Dоwndetector

Ниже — карта сбоев Ростелекома.

Карта сбоев сервисов «Ростелекома» Источник фото: Dоwndetector

Сбои вернулись и к «Яндексу». Только 5 февраля компания столкнулась с проблемами и решила их, как 7 февраля вновь работа сервисов стала некорректной. Но в организации уверяют, что никаких проблем с работой систем нет.

Карта сбоев сервисов «Яндекса» Источник фото: Dоwndetector

Сбои у разных компаний происходят довольно часто, но в этот раз люди на фоне истерии о коронавирусе подумали о связи между российскими организациями и Китая, а именно об оборудовании, которое поставляется к нам.

IT-оборудование под вопросом

О связи коронавируса и поставок из Китая впервые заговорил Telegram-канал «Незыгарь». Он сослался на несколько неназванных источников, которые якобы сказали, что у них проблемы с «получением и заменой оборудования».

«Санкции привели к тому, что практически все компании перешли на китайское оборудование и софт. В связи с закрытием Китая все контракты не исполняются и речь идет даже не об оборудовании, но и о запчастях», — сказал «Незыгарь».

Петербургский сайт «Мойка78» связался с специалистом компании «Олли» Джавидом Юсубовым, который заявил, что обычно оборудование для их компании везут от шести до восьми недель. А теперь сроки увеличились минимум до 12 недель.

Другой собеседник сайта — из компании «Марс Телеком» — не согласился с предыдущим заявлениям. В их конторе никаких проблем нет, но там считают, что до них «еще не дошла волна».

В то же время пользователи продолжают заявлять о своих проблемах со связью.

Так есть связь между российским оборудованием и проблемами в Китае? Ведь ВОЗ еще в январе объявила чрезвычайную ситуацию и сейчас многие известные бренды, например, Adidas и Toyota закрываются в Китае, боясь последствий. Может, Россию паника коснулась дистанционно?

Сделано в Китае

Бывший советник президента России по интернету Герман Клименко объяснил «360», что сбои бывают всегда, а эти, скорее всего, связаны с проблемами в маршрутизаторе. Ведь все сервисы в какой-то степени связаны, и сбой в одном месте влечет за собой другие проблемы у сторонних компаний. Клименко посоветовал не привязываться к идее, что в любом сбое виновата ситуация с коронавирусом. Запасы китайского оборудования у России есть.

С вирусом никак [не связаны сбои]. <…> Где-то, возможно, мы покупаем продукцию компании CISCO, которая слева идет, но если говорим об официальном взгляде, то все телекоммуникационное оборудование идет с Китая Герман Клименко.

Китай снабжает мир «пластом микроэлектроники», и если паника вокруг товаров и вируса продолжится, то рынок может пострадать. А Китай, несмотря на накопленные резервы, зависит от экспорта, но люди будут бояться заказывать товары с того же AliExpress. В этой связи у страны может случиться, как выразился Клименко, «черный лебедь» (это теория, рассматривающая труднопрогнозируемые и редкие события с тяжелыми последствиями). Собеседник отметил, что инвесторы ждут этого в Китае уже лет пять или шесть.

Мы напрямую зависим от того, как в Китае идут дела. Если упадет объем производства, может произойти не коллапс, а нам придется искать резкие заменители. Это не только для нас, это для мира может оказаться очень болезненным перепозиционированием Герман Клименко.

Что будет дальше?

Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников посоветовал не паниковать и не винить во всем вирус. В беседе с «360» специалист отметил, что это могут быть простые компьютерные атаки, которые происходят постоянно. А так как многие IT-системы связаны, то проблемы распространились сразу на несколько российских компаний.

Масленников обратил внимание на экономическую сторону вопроса. Он напомнил, что в провинциях возле Ухани располагается большая доля заводов страны, поэтому внутри Китая могут быть сбои в производственных цепочках. И вот это — реальная проблема.