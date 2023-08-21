Деньги 21 августа 2023, 13:55 Россияне предпочли хранить сбережения в рублях ВЦИОМ: 73% россиян накопили сбережения, из них 68% вложили деньги в рубли РИА «Новости»

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Почти треть россиян не смогла накопить на черный день. Остальные решили хранить свои сбережения в рублях, намного реже в долларах и евро. Национальную валюту предпочли 68% вкладчиков, сообщили аналитики ВЦИОМ.

В телефонном опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте старше 18 лет. О полном отсутствии сбережений заявили 27% опрошенных. Среди тех, кто все-таки отложил на черный день, 68% хранили деньги в рублях, 6% в долларах и 4% — в евро.

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С февраля 2022 года доля россиян, которые держали накопления в рублях, не опускалась ниже 65%. Многие избавились от доллара — если в январе 2022 года американскую валюту держали 11% опрошенных, то в июле 2023 года всего 6%.

Несмотря на это, 58% участников исследования следили за курсом валют. Из них каждый пятый делал это регулярно. В большинстве случаев валютным рынком интересовались мужчины младше 34 лет с высшим или неполным высшим образованием, жившие в крупных городах и имевшие хороший достаток.

После того, как курс доллара перешагнул отметку в 100 рублей, Центробанк повысил ключевую ставку до 12%. На открытии Мосбиржи 21 августа доллар стоил 94 рубля.