14 августа 2023, 13:26
Центробанк не увидел угрозы в курсе доллара выше 100 рублей
Центробанк: угрозы финансовой стабильности России из-за динамики рубля нет
На ослабление рубля повлияли разные факторы, в том числе увеличение спроса на импорт. Центробанк заявил, что динамика курса валют не повлияла на финансовую стабильность России, но пообещал ужесточить денежно-кредитную политику. Об этом сообщили «Известия».
«На сегодня угрозы финансовой стабильности нет», — заверили в пресс-службе регулятора.
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Обменный курс, по словам Центробанка, зависит от большого количества факторов. Например, на него повлияли сокращение экспорта в денежном выражении, рост внутреннего спроса на импорт, высокие темпы кредитования.
Специалисты Банка России допустили, что на ближайших заседаниях повысят ключевую ставку. Денежно-кредитную политику необходимо ужесточить, влияние скачков курса валют нейтрализовать, ситуацию стабилизировать, чтобы достичь в 2024 году инфляции на уровне 4%.
Курс доллара превысил 100 рублей, евро — 110 рублей. Помощник президента России Максим Орешкин заявил, что в ближайшее время ситуация стабилизируется.
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