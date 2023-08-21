Деньги 21 августа 2023, 11:03 Курс доллара на Мосбирже достиг 94 рублей Курс доллара поднялся до 94 рублей при открытии торгов на Мосбирже РИА «Новости»

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Курс доллара повысился до 94 рублей к утру 21 августа. Такая цифра установилась при открытии торгов на Мосбирже в понедельник утром.

Если сравнивать с показателями на момент закрытия предыдущих торгов, доллар вырос на 24,5 копейки. Евро же уменьшился на 28,5 копейки. Курс европейской валюты достиг 101,63 рубля.

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Юань продемонстрировал рост на 0,7 копейки. Утром 21 августа китайская валюта стоила на Мосбирже 12,83 рубля.

Помощник президента России Максим Орешкин объяснял, почему рубль начал ослабевать, а инфляция в стране ускорилась. По его словам эти явления стали результатом мягкой кредитно-денежной политики. Орешкин также прогнозировал нормализацию российской валюты в ближайшее время.

На фоне роста курса доллара российский Центробанк поднял ключевую ставку с 8,5% сразу до 12%. Аналитик компании «Золотой монетный двор» Дмитрий Голубовский отмечал в беседе с «360», что для остановки падения рубля нужны иные действия.