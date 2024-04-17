Деньги 17 апреля 2024, 06:28 Украина ни при каких обстоятельствах не получит все зарубежные активы России Reuters: после конфискации активов России Украина не получит всю сумму РИА «Новости»

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Страны Запада рассмотрят разные варианты конфискации российских зарубежных активов, но ни при одном из них Украина не получит всю сумму за один раз. Об этом сообщило агентство Reuters.

Министр финансов США Джанет Йеллен сообщила, что 17 апреля пройдет очередная встреча представителей Штатов и группы G7. По ее словам, они обсудят разные варианты разблокирования 300 миллиардов долларов и использования их на помощь Украине, в том числе полную конфискацию.

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Другие источники агентства заявили, что вариант использования начисленных процентов в качестве залога по кредитам или облигациям на сегодняшний день стал самым многообещающим. Однако высокопоставленный представитель казначейства предупредил, что Украина не получит всю сумму сразу, даже если произойдет изъятие всех денег.

Партнер Capital Lab, инвестиционный менеджер Евгений Шатов предупредил, что изъятие российских активов ударит по доллару и экономике США. По его словам, Китай, Индия и другие страны начнут выводить свои средства.