Деньги 16 апреля 2024, 10:50 Присвоение российских активов ударит по экономике США — аналитик РИА «Новости»: конфискация активов РФ ударит по доллару и финансовой системе США Unsplash

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В случае изъятия замороженных за рубежом российских активов Китай, Саудовская Аравия и Индия задумаются о выводе своих средств. Из-за этого пострадает экономика США, заявил РИА «Новости» партнер Capital Lab, инвестиционный менеджер Евгений Шатов.

«Присвоение российских активов опасно для американской экономики. Другие страны могут начать избавляться от американского долга», — сказал он.

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Специалист объяснил, что казначейские облигации США считались безрисковым активом, поэтому оставались востребованными. Это позволяло американскому правительству выпускать новые долговые бумаги и покрывать дефицит бюджета. Евгений Шатов предупредил, что после изъятия зарубежных российских активов Китай, Индия, Саудовская Аравия и другие страны решат оценить риски, связанные с долларом, и начать выводить свои деньги.

Британский юрист Фрэнсис Бонд заявил, что конфискация активов незаконна. Он уверен, что если ее инициируют, то процесс затянется на десятилетия.