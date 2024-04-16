16 апреля 2024, 10:50
Присвоение российских активов ударит по экономике США — аналитик
РИА «Новости»: конфискация активов РФ ударит по доллару и финансовой системе США
В случае изъятия замороженных за рубежом российских активов Китай, Саудовская Аравия и Индия задумаются о выводе своих средств. Из-за этого пострадает экономика США, заявил РИА «Новости» партнер Capital Lab, инвестиционный менеджер Евгений Шатов.
«Присвоение российских активов опасно для американской экономики. Другие страны могут начать избавляться от американского долга», — сказал он.
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Специалист объяснил, что казначейские облигации США считались безрисковым активом, поэтому оставались востребованными. Это позволяло американскому правительству выпускать новые долговые бумаги и покрывать дефицит бюджета. Евгений Шатов предупредил, что после изъятия зарубежных российских активов Китай, Индия, Саудовская Аравия и другие страны решат оценить риски, связанные с долларом, и начать выводить свои деньги.
Британский юрист Фрэнсис Бонд заявил, что конфискация активов незаконна. Он уверен, что если ее инициируют, то процесс затянется на десятилетия.
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