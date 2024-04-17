Мир 17 апреля 2024, 01:45 США признали риски передачи Украине российских активов Йеллен: США ищут способ помочь Украине российскими активами РИА «Новости»

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США допустили, что Россия примет ответные действия на использование ее суверенных активов. Об этом заявила глава американского Министерства финансов Джанет Йеллен.

«Разумеется, может быть ответное действие, и мы оцениваем риски, связанные с использованием этих активов», — подчеркнула она.

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Ранее Йеллен заявила, что Соединенные Штаты намерены ужесточить режим санкций против Ирана. При этом она не назвала, какие конкретно ограничения будут введены против этой страны.

Список действующих против Ирана санкций расширят после ночной воздушной атаки на Израиль. С таким заявлением выступила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.