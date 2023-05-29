Деньги 29 мая 2023, 22:18 Решетников перечислил четыре приоритета в развитии малого и среднего бизнеса Глава Минэкономразвития Решетников назвал четыре приоритета в развитии бизнеса в России Pxhere

Читать 360tv в

Министр экономического развития России Максим Решетников рассказал о четырех приоритетных направлениях в развитии малого и среднего предпринимательства. Об этом написали «Ведомости».

Концентрация на них позволит обеспечить качественные изменения. В первую очередь, отметил Решетников, нужно поддерживать начинающих предпринимателей.

Реклама

«Главная задача — это помочь им пережить первые два года после открытия бизнеса: именно в этот период закрывается половина стартапов, следует из результатов обработки данных», — написало издание.

Второй приоритет — поддержка растущих предприятий. По словам главы Минэкономразвития, только 3% микропредприятий могут перейти на следующую стадию, потому что им крайне сложно преодолеть следующие барьеры: налоговую нагрузку, сложную отчетность.

В качестве третьего приоритета Решетников назвал внимание к отраслям, ориентированным на рост внутреннего спроса. К ним относятся обрабатывающая промышленность, IT, инжиниринговые центры, малые технологические компании, туризм.

Отдельно министр выделил категорию МСП+. К ним относятся то есть юрлица, преодолевшие рубеж среднего бизнеса и продолжившие развиваться.

В целом, российской экономике еще предстоит преодолеть некоторые сложности в среднесрочной перспективе. Однако ситуация уже налаживается, сказал ранее глава государства Владимир Путин. Россия смогла быстро разобраться с вопросами экономики и валютными проблемами даже в условиях санкций.

А вот британская экономика пострадает достаточно сильно при торговой войне США и КНР. Как считают иностранные аналитики, Штаты будут защищать ключевые промышленные отрасли от китайской конкуренции даже с помощью протекционистских мер, затрагивающих интересы Лондона.