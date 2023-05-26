Власть 26 мая 2023, 19:52 Путин рассказал о проблемах в российской экономике Путин: у экономики России есть проблемы в среднесрочной перспективе РИА «Новости»

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Российская экономика предстоит преодолеть некоторые сложности в среднесрочной перспективе, но в целом ситуация налаживается. Об этом на встрече с членами «Деловой России» заявил президент Владимир Путин.

«Да, есть проблемы, мы их видим, — в среднесрочной перспективе. Мы понимаем, что там происходит. <…> Но тем не менее цепочки восстанавливаются, работа идет», — сказал он.

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Среди сложностей, с которыми столкнулась отечественная экономика, Путин особо отметил станкостроение и дефицит комплектующих.

Он отметил, что будущее России станет хорошим благодаря четко поставленным задачам и выработанным путям их решения. Также этому поспособствует большое количество человеческих ресурсов.

По словам Путина, страна смогла остаться частью глобальной экономики, которая переживает глобальную трансформацию, несмотря на все козни недругов.

Глава государства также отметил, что в России необходимо срочно принять законопроект о создании свободной экономической зоны в Херсонской и Запорожской областях, а также в Луганской и Донецкой народных республиках.