Деньги 29 мая 2023, 12:13 Лукашенко заявил, что введение единой с Россией валюты — вопрос не сегодняшнего дня Лукашенко сообщил, что договорился с Путиным ввести единую валюту позже Пресс-служба Кремля

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что введение единой валюты с Россией — вопрос не сегодняшнего дня. Об этом написало агентство БелТА.

Белорусский лидер отметил, что договорился об этом с президентом России Владимиром Путиным.

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Лукашенко 29 мая провел встречу с председателем Центрального банка России Эльвирой Набиуллиной. Глава республики отметил, что Набиуллина быстро разобралась с вопросами экономики в России и валютными проблемами даже в условиях санкций. Это признают и во всем мире.

Россия и Белоруссия вступили в борьбу с Западом за многополярность. Это делается в интересах других стран: Китая, Индии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Спецоперация — одна из деталей этого противостояния.

Размещение ядерного оружия в Белоруссии назвали способом охладить горячие головы на Западе. У республики не осталось другого выбора после того, как США нарушили гарантии безопасности.