Деньги 29 мая 2023, 11:12 Британская экономика пострадает сильнее американской и китайской при торговой войне США и КНР Times: торговая война США и Китая поставит британскую экономику в уязвимое положение Freepik

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Экономика Великобритании попадет в уязвимое положение и серьезно пострадает от эскалации торговой войны между США и Китаем. Об этом написала газета The Times, сославшись на документ британского правительства.

Противостояние Пекина и Вашингтона может усилиться из-за американского закона о снижении инфляции, который также предусматривает субсидии для сектора зеленых технологий. По мнению британских аналитиков, Соединенные Штаты готовы защищать ключевые промышленные отрасли от китайской конкуренции даже с помощью протекционистских мер, затрагивающих интересы Лондона.

Авторы The Times указали, что в случае полномасштабной торговой войны за счет субсидирования национальных производителей британская экономика пострадает сильнее, чем американская, китайская и европейская. В документе правительства отметили, что после выхода Великобритании из ЕС страна представляет собой «среднего размера экономику вне основных торговых блоков». У страны нет фискальных возможностей и экономической мощи, сравнимых с главными мировыми державами, сообщили авторы документа.

В правительственном анализе также обратили внимание, что британская индустрия полупроводниковой промышленности на 40% зависит от поставок из Китая. Американские меры экспортного контроля вынудят предприятия Великобритании уйти от этой зависимости, но государству придется выделить десятки миллиардов фунтов стерлингов субсидий.

Ранее экс-госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что напряженные отношения Соединенных Штатов и Китая могут перерасти в вооруженный конфликт. По мнению дипломата, поводом для такого столкновения может стать «проблема» в Южно-Китайском море.