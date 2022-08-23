Продажу заводов Bosch опровергли в Минпромторге РФ

Представители Bosch не подтвердили продажу своих заводов в России. Об этом РИА «Новости» сообщили в Минпромторге РФ.

«Представитель производителя стиральных машин и холодильников в Российской Федерации ООО „БСХ Бытовые приборы“ (Bosch) в рабочем порядке сообщил об отсутствии информации о продаже заводов в России», — отметил источник агентства в министерстве.

Он уточнил, что речь шла о производстве бытовой техники в петербургском поселке Стрельна и котлов в Энгельсе Саратовской области.

Немецкая компания Воsсh в марте приостановила в России выпуск запчастей для грузовиков. Она также прекратила импорт и производство бытовой, садовой техники и электроинструментов, за что организация по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» подала в суд.

«Коммерсант» со ссылкой на источник на отечественном рынке электроники сообщил, что компания «БСХ Бытовые приборы» начала поиск покупателей заводов Bosch в России. Большую часть комплектующих им поставляли из стран Евросоюза.