Организация по защите прав потребителей подала в суд на Bosch

Организация по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» подала в суд на немецкую компанию Bosch. Причиной стало отсутствие гарантийной и послегарантийной поддержки клиентов, сообщили «Известия».

В Химкинский горсуд поступил иск к двум юрлицам, представляющим компанию в Российской Федерации и входящим в ее состав: ООО «Роберт Бош» (занимается импортом садовой техники, электрифицированных и автомобильных компонентов) и ООО «БСХ Бытовые приборы» (отвечает за импорт и производство бытовой техники).

«Следуя антироссийским экономическим санкциям, немецкая транснациональная компания Robert Bosch GmbH (Bosch) приняла решение приостановить свою деятельность в России, в том числе приостановить импорт и производство своей продукции, включая бытовую и садовую технику, электроинструменты и компоненты для автомобилей», — говорится в исковом заявлении.

Его составители добавили, что компания несет юридические обязанности перед потребителями, которые не выполняет. В частности, клиентам обязаны заменять некачественный товар. По данным главы «Общественной потребительской инициативы» Олега Павлова, за три года Bosch продала в России продукцию на 250 миллиардов рублей, и в эту сумму была заложена гарантийная и послегарантийная поддержка. Однако сейчас покупатели ее не получают.

Глава департамента корпоративных коммуникаций ООО «БСХ Бытовые приборы» Антон Рассадин заявил «Известиям», что об иске ему ничего не известно, компания «продолжает исполнять все свои обязательства перед потребителями, включая обязательства по гарантийному и постгарантийному обслуживанию и замене приборов».