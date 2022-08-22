Немецкий производитель Bosch захотел продать два своих российских завода, расположенных в поселке Стрельна под Петербургом. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источник на отечественном рынке электроники.

Российская структура немецкого предприятия ООО «БСХ Бытовые приборы» производила в стране стиральные машины и холодильники.

Заводы получали большую часть комплектующих из ЕС. Их стоимость в работающем состоянии оценивалась, по словам собеседника издания, в 65–75 миллионов евро (до 4,4 миллиарда рублей).

Сейчас же заводы стоят в разы меньше, поскольку не выпускают продукцию.

«Bosch не понимает, что делать с российскими мощностями, которые не приносят прибыль, поэтому другие участники рынка рассматривают вариант их покупки», — приводятся в тексте слова собеседника издания.

Компания, как рассказал источник издании, уже получала предложения от некоторых предприятий, в числе которых и компании из России, но «цена показалась завышенной».

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