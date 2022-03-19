Bosch приостановил деятельность заводов в России

Компания Bosch объявила о приостановке деятельности заводов по изготовлению грузовиков в России из-за признаков того, что их компоненты используются российскими военными. Об этом сообщил Bloomberg.

«Bosch приостановил поставки компонентов для грузовиков российским клиентам в ожидании расследования того, как они используются», — говорится в заявлении Bosch.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 13 марта в эфире телеканала ARD сообщил, что украинские военные якобы перехватили российскую технику, в которой обнаружили детали Bosch.

Немецкий производитель помимо запчастей для грузовиков изготавливает бытовую технику и электронику.

Специальная военная операция РФ на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее задачами демилитаризацию и денацификацию соседней страны.