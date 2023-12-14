Деньги 14 декабря 2023, 11:29 Пивоваренный завод «Белый Кремль» продали через пять лет после запуска «Татспиртпром» продал завод «Белый Кремль» холдингу «Объединенные пивоварни» РИА «Новости»

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«Объединенные пивоварни — холдинг» стали новыми владельцами татарстанского завода «Белый Кремль». Компания «Татспиртпром» сосредоточится на производстве крепких напитков, сообщила пресс-служба.

«Для завода „Белый Кремль“ вхождение в состав холдинговой компании, которая является одним из лидеров пивоваренной отрасли нашей страны, даст новые возможности для роста и развития, будет способствовать укреплению позиций на рынке», — заявили бывшие владельцы.

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«Татспиртпром» объявил о завершении сделки с «Объединенными пивоварнями — холдингом». Теперь компания, по словам пресс-службы, сосредоточится на развитии основного направления — производства крепкого алкоголя.

«Белый Кремль» мощностью 150 миллионов литров пива в год открыли в 2018 году в Чистополе. В ноябре завод сменил руководителя. Новым исполняющим обязанности директора стал Виталий Гуменников, который с 2019 года возглавлял дирекцию продаж пива «Татспиртпрома» на федеральном рынке.

Союз российских пивоваров занялся разработкой нового государственного стандарта для этого напитка, а Ассоциация производителей пива предложила запустить программу хмелеводства. Федеральная налоговая служба после вскрытия обманных схем предложила производителям пива добровольно уплатить недоимку.