Деньги 12 декабря 2023, 06:31 Пиво под видом газировки. Крупные схемы подпольного производства вскрыли в России РБК: ФНС и ФСБ вскрыли теневые схемы производства пива и неуплаты налогов РИА «Новости»

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В России вскрыли две крупные схемы ухода от уплаты НДС и акциза при производстве пива. Злоумышленники не внесли в бюджет несколько десятков миллиардов рублей, сообщил РБК.

«Расчетные суммы неуплаченных акцизов и НДС могут составлять несколько десятков миллиардов рублей. Контрольно-аналитические мероприятия по выявлению рисков ухода от налогов при производстве и продаже пива продолжаются», — сказал один из источников издания.

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Нарушения вскрыли специалисты Федеральной налоговой службы и ФСБ, объем неучтенного пива оценили в 2,3 миллиарда литров. Первая схема — скрытое производство. Заводы покупали больше сырья и упаковки, чем нужно для официального производства, в том числе через другие подконтрольные им фирмы. Последние ничего не выпускали, только продавали готовую продукцию, а загрузка основного производства формально оставалась невысокой, от 5% до 60%.

Второй схемой ухода от налогов стало производство алкогольного пива под видом безалкогольного или других напитков, например, кваса и лимонада, на тех же линиях. Незадекларированное пиво продавали либо в собственных сетях, либо в контролируемых барах и магазинах.

Минфин предлагал в 2024 году начать переход на цифровой акциз и АИС «Налог-3». Нововведение коснется табака, пива, сладких напитков.