Общество 13 декабря 2023, 20:45 Пивоварам предложили доплатить налоги за скрытое производство ФНС предложила пивоварам добровольно доплатить налоги за скрытое производство РИА «Новости»

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Федеральная налоговая служба России обсудила с представителями пивоваренной индустрии налоговые риски, связанные со скрытым производством и реализацией пивных напитков. Нарушителям предложили доплатить налоги добровольно. Сообщение по итогам встречи разместили на официальном сайте ФНС.

«Основной темой обсуждения стало наличие налоговых рисков, связанных с применением схем скрытого производства и реализацией пива и пивоваренной продукции, а также подмены производства пива безалкогольной продукцией», — отметили в налоговом ведомстве.

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Сейчас проводятся контрольно-аналитические проверки, направленные на выявление рисков нарушения налогового законодательства при производстве и обороте пива и пивных напитков, добавили в налоговой службе.

ФНС и ФСБ вскрыли две крупные теневые схемы ухода от уплаты НДС и акциза при производстве пива. Расчетные суммы неуплаченных акцизов и НДС могут составлять несколько десятков миллиардов рублей.