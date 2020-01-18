ПФР назвал размер средней пенсии в 2022 году

К 2022 году средняя пенсия в России вырастет до 18 290 рублей. Причем, как отметил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, выплаты растут и в реальном выражении с учетом инфляции.

«В реальном выражении, исходя из прогноза Минэкономразвития, пенсии вырастут на 2,5%, 3%, 2% и 1,3% соответственно с 2019 по 2022 годы. Если инфляция будет ниже прогнозных цифр, то рост пенсий в реальном выражении будет еще выше», — сказал Дроздов в интервью «Российской газете».

Глава ПФР напомнил, что в этом году пенсии уже проиндексировали на 6,6%, так что в среднем они выросли на тысячу рублей.

Дроздов подчеркнул, что речь не идет о надбавке в тысячу рублей. Пенсии были проиндексированы, а значит их увеличение зависит от изначального размера. То есть тем людям, которые получали пенсии в среднем размере — 15 466 рублей, их повысили на тысячу.

Глава ПФР отметил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия увеличивается на размер фиксированной выплаты. В 2020 году эта выплата составила 5686 рублей.