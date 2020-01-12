Россиянам рассказали о новых вариантах выплаты пенсии

Согласно новой пенсионной схеме, после завершения накопительной фазы граждане смогут либо забрать средства полностью, либо перейти на пожизненный пенсионный план. В последнем случае все накопления можно будет перевести без потерь инвестиционного дохода и комиссий. Об этом сообщил первый зампред Центробанка России Сергей Швецов.

«Если гражданин захочет перевести пенсионные накопления на счет гарантированного пенсионного плана в рамках одного НПФ — он это сделает в режиме реального времени без каких-либо комиссий или потерь инвестиционного дохода», — рассказал Швецов «Российской газете».

Он также добавил, что перевод средств в какой-либо другой фонд будет осуществлен через пять лет после того, как будет подано соответствующее заявление. Однако текущие платежи будут сразу зачислены на открытый счет. При этом для тех, кто оставил свои накопления в ПФР, так называемых «молчунов», процесс и сроки будут аналогичными.

По словам Швецова, чтобы перевести накопления в гарантированный пенсионный план не нужно делать новых отчислений, достаточно перевести только уже накопленное. После перевода гражданин сможет следить за состоянием своего счета с помощью мобильного устройства.

«Он будет в онлайне видеть состояние счета, получать информацию, что на этот счет зачислены денежные средства. Это удобная система, дающая осязаемость пенсионных накоплений для человека», — заключил Швецов.

Как ранее сообщала «Газета.ru», начиная с 1 января 2020-го в России будут проиндексированы пенсии на 6,6%. Повышение выплат коснется 31 млн неработающих пенсионеров.