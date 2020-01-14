Закона о новой пенсионной схеме не оказалось в планах правительства

На прошлой неделе вышло интервью первого зампреда Центробанка Сергея Швецова, в котором он рассказал подробности новой добровольной схемы накоплений — гарантированного пенсионного плана (ГПП). ГПП должен прийти на смену обязательной накопительной части пенсии, замороженной в 2014 году.

Швецов заявил, что правительство готовится внести законопроект в Думу. А запустить систему планируют 1 января 2021 года. ГПП можно будет копить в течение 30 лет. Затем пенсионер сможет либо сразу забрать накопленную сумму, уплатив подоходный налог 13%, либо перейти на пенсионный план с регулярными выплатами в течение 15-20 лет, говорил он.

В Минфине сообщили РБК, что пакет законов о системе ГПП дорабатываются с учетом мнений заинтересованных ведомств и организаций. После завершения согласительных процедур документы внесут на рассмотрение в правительство, добавили в министерстве.

Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, в свою очередь, заявил изданию, что если правительство не внесет законопроекты о ГПП, депутаты сами могут это сделать, проработав документы «на площадке Госдумы».