Кандидат в премьеры Мишустин высказался о бедности, налогах и пенсиях

Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин намерен бороться с бедностью в стране и разобраться с нацпроектом «Цифровая экономика». Внедрение современных технологий он обозначил как один из приоритетов своей будущей работы.

На встрече с депутатами КПРФ Мишустин подчеркнул, что в первую очередь обратит внимание на малообеспеченные семьи. Его слова процитировало РИА «Новости».

«Понимая ситуацию, связанную с бедностью, я постараюсь приложить все усилия для того, чтобы эти вопросы решали, занимались обеспечением в первую очередь малобюджетных семей, детей», — сказал политик, добавив, что эти категории населения должны получить все, о чем президент говорил в послании к Федеральному собранию.

При этом послабления налога на доходы физических лиц он не считает возможным, уточнил «Интерфакс». Через два года кандидат на должность премьер-министра пообещал адресную помощь бедным.

Национализацию и прогрессивную шкалу НДФЛ политик не поддержал. Насчет первого он высказался против и заметил, что повышенную ставку подоходного налога брать не с кого.

Глава комитета по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов объяснил позицию Мишустина по прогрессивному налогу, переход на который он назвал неэффективным и неактуальным.

Кандидат на пост главы кабмина подчеркнул, что сейчас в России около 20 миллионов человек получают доходы ниже прожиточного минимума.

«У нас нет среднего класса, не с кого собирать прогрессивную статью. А вопрос с богатыми и сверх богатыми надо решать по другому большей прозрачностью и большей ответственностью», — привел словам Мишустина сам Гаврилов.

Что касается пенсионной реформы, то, заметил Мишустин, сейчас в ней «лучше ничего не трогать».

«Разобраться нужно по тому, что происходит с доходами и дожитием», — обратил внимание политик.

По мнению Мишустина, России необходимы «институциональные реформы, реформа управления» и активное внедрение современных информационных технологий. Он обещал разобраться с программой национального проекта «Цифровая экономика», отметив ее важность.

«Без сомнения, государство должно являться цифровой платформой, которая создана для людей», — сказал кандидат на пост главы российского правительства.

Нацпроекты он назвал хорошим инструментом для роста ВВП.

Кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра РФ предложил накануне президент России Владимир Путин после отставки правительства страны во главе с Дмитрием Медведевым. Кабмин будет выполнять свои обязанности до формирования нового состава.

Сам Медведев и дальше будет председателем «Единой России». Сейчас он исполняет обязанности главы правительства России.