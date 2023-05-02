Мир 02 мая 2023, 18:38 Офис генсека ООН не подтвердил проведение встречи по зерновой сделке Представитель генсека ООН не подтвердил переговоры по зерновой сделке 3 мая Unsplash

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В офисе генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) не подтвердили информацию о проведении 3 мая встречи по вопросу прдления зерновой сделки. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заместителя официального представителя генсека Фархана Хака.

«Мне не известно о чем-либо», — сказал он.

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Ранее агентство Reuters сообщило, что очередной раунд переговоров в рамках зерновой сделки между представителями России, Украины и Турции состоится 3 мая.

В марте Россия продлила действие зерновой сделки на 60 дней, ее срок истечет 18 мая. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, стороны не реализовали в полном объеме отмену ограничений на поставку российских удобрений и сельскохозяйственной продукции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в начале мая выразил надежду, на продолжение зерновой сделки. Он отметил, что это необходимо сделать для поставки продовольствия в нуждающиеся страны Африки.