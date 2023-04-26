Власть 26 апреля 2023, 07:58 Власти Крыма предложили рассторгнуть зерновую сделку Глава крымского парламента Константинов предложил расторгнуть зерновую сделку Pxhere

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Глава парламента Крыма Владимир Константинов выступил за расторжение зерновой сделки. Поводом для этого он назвал нарушение украинской стороной договоренностей и использование гумакоридора в Черном море для нападения на полуостров. Об этом сообщило РИА «Новости».

Он назвал удары по Крыму «прямиком по гуманитарному коридору» фирменным стилем Украины. По его словам, действующие украинские власти недоговороспособны.

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«Потому считаю: раз не выполняются взятые перед Россией обязательства — никаких сделок впредь», — заявил Константинов.

Политик подчеркнул, что выступает против соглашений, которые предусматривают какие-либо обязательства со стороны киевского режима.

«Нам хорошо известно, что любые свои обещания она нагло нарушит. Вот, скажем, в этом конкретном случае: что они там везут на кораблях, идущих в украинские порты?», — задался вопросом он.

Глава парламента выразил уверенность, что речь идет о тех грузах, которые Украина обязалась не возить. По его мнению, стоит уже «прекратить игры» и направить силу на победу над «нацистским режимом» украинского президента Владимира Зеленского. Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад несерьезно относится к выполнению зерновой сделки.