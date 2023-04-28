Власть 28 апреля 2023, 13:23 «Воз и ныне там». Песков рассказал о состоянии зерновой сделки Песков: ограничения на поставки российского зерна негативно влияют на мировые рынки Pxhere

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Условия, которые Россия представила в рамках продовольственного соглашения, до сих пор никто не выполнил. Перспективы продления зерновой сделки «не очень хорошие», заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его процитировал ТАСС.

«Как говорится, воз и ныне там», — ответил пресс-секретарь Владимира Путина на вопрос о вероятности продления зерновой сделки.

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Песков пояснил, что касающаяся российских поставщиков часть сделки до сих пор не выполнена. Поэтому и перспективы ее продления нельзя назвать обнадеживающими. Для мирового рынка последствия от введенных ограничений на поставки российского зерна и удобрений остаются негативными.

Представитель Кремля напомнил, что накануне президент встретился с главой Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андреем Гурьевым. Последний сообщил, что никаких улучшений в этих вопросах нет.

«Неизбежными в настоящий момент остаются те же последствия весьма и весьма негативные от ограничений, которые действуют в отношении наших поставщиков удобрений на мировые рынки», — пояснил Песков.

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявлял, что претензии российской стороны к реализации зерновой сделки не являются беспочвенными.