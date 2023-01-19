Деньги 19 января 2023, 12:22 Объем поставок газа через Украину упал почти на четверть «Газпром» 19 января сократил перекачку газа через ГИС «Суджа» у Украины на 23% РИА «Новости»

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Объем поставок российского газа в Европу через газоизмерительную станцию «Суджа» сократился на 23%, до 25,1 миллиона кубометров. Данные подтвердила украинская сторона, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные «Газпрома».

Заявку на поставку через ГИС «Сохрановка» в Ростовской области отклонили, через «Суджу» в Курской области Украина подтвердила перекачку в объеме 25,1 миллиона кубометров 19 января против 32,6 миллиона кубометров в предыдущий день. Этот газ поступит потребителям в Европе.

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В июне дневной объем перекачки составлял 41,9 миллиона кубометров, в июле — 42,06 миллиона. Транзит через ГИС «Сохрановка» оператор газотранспортной системы Украины запретил 11 мая из-за неких форс-мажорных обстоятельств. В России предупредили, что не смогут поставлять нужный объем только через ГИС «Суджа».

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В начале 2023 года «Газпром» установил рекорд суточной поставки газа в Китай. Для этого задействовали газопровод «Сила Сибири».