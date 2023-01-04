Общество 04 января 2023, 14:23 «Газпром» установил исторический рекорд суточных поставок газа в Китай «Газпром» установил новый суточный рекорд по объему поставок газа по «Силе Сибири» в КНР РИА «Новости»

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Компания «Газпром» в первые дни наступившего года установила новые суточные рекорды по объему поставок по газопроводу «Сила Сибири» в Китай. Об этом сообщили в Telegram-канале холдинга.

«„Газпром“ начал 2023 год с новых исторических рекордов суточного экспорта газа в Китай по газопроводу „Сила Сибири“», — уточнили в компании.

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В холдинге напомнили, что 1 января «Газпром» вышел на принципиально новый уровень суточных поставок топлива. Этот режим отражен в контракте на 2023 год.

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В первые дни января компания превысила показатели: 3 января — на 0,45%. Двусторонний долгосрочный договор купли-продажи газа заключили между «Газпромом» и китайской CNPC.

«Газпром» вышел на новый уровень поставок газа в Китай 1 января 2023 года. Об этом объявил глава компании Алексей Миллер.

По итогам 2022 года компания добыла 412,6 миллиарда кубометров газа, что на 20% меньше, чем годом ранее.