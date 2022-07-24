«Газпром» направил в Европу 42 миллиона кубометров газа через ГИС «Суджа»

Объем транзита российского газа через Украину 24 июля может составить около 42,06 миллиона кубометров. Об этом свидетельствуют данные «Оператора ГТС Украины».

Прокачка этого объема энергоносителя запланирована через распределительную станцию «Суджа», заявки на транзит через станцию «Сохрановка» отклонены.

Власти Украины прекратили прием газа для транзита через ГИС «Сохрановка» 11 мая, сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории Луганской Народной Республики).

«Газпром» заявлял, что перенос всего объема поставок газа в Европу через «Суджу» невозможен технически. При этом компания полностью выполняет все обязательства перед европейскими потребителями, а услуги транзита оплачены.