«Газпром» сообщил о штатной подаче газа в Европу через ГИС «Суджа»

«Газпром» подает газ в Европу через газоизмерительную станцию «Суджа» в объеме, который подтвердила украинская сторона. По данным на 11 июня, это 41,9 миллиона кубометров топлива, сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов.

По его словам, заявку на транзит газа через ГИС «Сохрановка» Украина отклонила, написало РИА «Новости».

Транзит голубого топлива через «Сохрановку» украинская сторона прекратила 11 мая, заявив о форс-мажорных обстоятельствах. Для того чтобы продолжать поставки, остался только вариант — использовать ГИС «Суджа».

В «Газпроме» тогда указали, что перенести все объемы на эту газоизмерительную станцию невозможно. Все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены, добавили в компании.