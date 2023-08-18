Деньги 18 августа 2023, 12:41 Новостройки в России могут подорожать на 8-10% после повышения ключевой ставки РИА «Новости»: стоимость новостроек в России может подрасти на 10% РИА «Новости»

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Стоимость квартир в новостройках может вырасти на 8-10% после повышения Банком России ключевой ставки. Рост цен станет заметен к концу 2023 года. Об этом РИА «Новости» сообщил доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ имени Плеханова Дмитрий Осянин.

Из-за повышения ипотечных ставок некоторые застройщики могут ввести дополнительные скидки и акции, чтобы привлечь покупателей, указал Осянин.

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«После действия ограничительных мер ЦБ и повышения ключевой ставки ожидаю снижение цен на рынке нового жилья вслед за 20-процентным падением спроса», — предположил эксперт.

По его словам, увеличится количество покупок новых квартир под 8% по льготной ипотеке. Это объясняется ростом ставок на «вторичку» до 15-16%.

Осянин уточнил, что с октября 2023 года в силу вступят ограничения на ипотечные продукты от застройщиков. Также в России ожидается возможное подорожание проектного финансирования.

Резкое повышение с 8,5 до 12% ключевой ставки заставило российские банки увеличить проценты для займов на покупку жилья. Первыми это сделали Сбербанк и ВТБ. Обе финорганизации повысили ставки ипотечных кредитов на 2%.

Центробанк на внеочередном заседании совета директоров 15 августа повысил ключевую ставку до 12% годовых. Позже регулятор отметил, что в случае усиления проинфляционных рисков допускает ее дальнейшее увеличение.