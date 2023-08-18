18 августа 2023, 12:41
Новостройки в России могут подорожать на 8-10% после повышения ключевой ставки
РИА «Новости»: стоимость новостроек в России может подрасти на 10%
Стоимость квартир в новостройках может вырасти на 8-10% после повышения Банком России ключевой ставки. Рост цен станет заметен к концу 2023 года. Об этом РИА «Новости» сообщил доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ имени Плеханова Дмитрий Осянин.
Из-за повышения ипотечных ставок некоторые застройщики могут ввести дополнительные скидки и акции, чтобы привлечь покупателей, указал Осянин.
Реклама
«После действия ограничительных мер ЦБ и повышения ключевой ставки ожидаю снижение цен на рынке нового жилья вслед за 20-процентным падением спроса», — предположил эксперт.
По его словам, увеличится количество покупок новых квартир под 8% по льготной ипотеке. Это объясняется ростом ставок на «вторичку» до 15-16%.
Осянин уточнил, что с октября 2023 года в силу вступят ограничения на ипотечные продукты от застройщиков. Также в России ожидается возможное подорожание проектного финансирования.
Резкое повышение с 8,5 до 12% ключевой ставки заставило российские банки увеличить проценты для займов на покупку жилья. Первыми это сделали Сбербанк и ВТБ. Обе финорганизации повысили ставки ипотечных кредитов на 2%.
Центробанк на внеочередном заседании совета директоров 15 августа повысил ключевую ставку до 12% годовых. Позже регулятор отметил, что в случае усиления проинфляционных рисков допускает ее дальнейшее увеличение.
Банки
Ипотека
Центробанк
Реклама
Реклама