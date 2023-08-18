Деньги 18 августа 2023, 00:33 Банки повысили ипотечные ставки. Когда рынок недвижимости перестанет лихорадить? Экономист Корнеев: снижение ставок по ипотеке начнется к зиме РИА «Новости»

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Резкое повышение с 8,5 до 12% ключевой ставки заставило российские банки пересмотреть условия ипотечного кредитования. Первыми увеличили проценты для займов на покупку жилья Сбербанк и ВТБ. Обе финансовые организации повысили ставки ипотечных кредитов на 2%. В условиях, когда регулятор не исключил дальнейшего повышение ключевой ставки тем, кто хотел взять кредит на квартиру, посоветовали не торопиться и выдохнуть. Изменение ситуации может произойти уже ближайшей осенью.

Ставки вверх

Первым о повышении ставок по ипотеке сообщил Сбербанк. Изменение условий в выдаче жилищных кредитов начнется с 22 августа. Повышение коснется займов, как для покупки квартир на вторичном рынке, так и в новостройках. Причиной повышения в пресс-службе банка назвали изменение ключевой ставки.

Минимальная ставка на новостройки повысится до 13,4%, на вторичное жилье — 13,7%.Ставки по программам льготного и семейного кредитования останутся без изменений и сохранятся на уровне от 7,3% и от 5,3% соответственно.

Банк ВТБ повысит ставки по ипотечным кредитам с 21 августа. При этом все заявки, поступившие в банк до 20 числа, одобрят по старой ставке, но само согласие продолжит действовать только до 18 сентября. Поэтому, в случае одобрения кредита, договор нужно заключить до этого срока.

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Условия льготных программ, куда входят «ипотека с господдержкой -2020», семейная, IT-ипотека и Дальневосточная ипотека, меняться не станут. Все ранее введенные скидки сохранятся до 15 сентября. Минимальный уровень первоначального взноса остался на уровне 10%

Банковский разгон

Сбербанк и ВТБ только первые ласточки, которые повысили ставку по ипотеке. Вслед за ними подтянутся остальные кредитные учреждения. Поэтому сейчас лучшей стратегией станет выжидание. Об этом «360» заявил экономист Валерий Корнеев.

Он подчеркнул, что ждать придется не более двух или трех месяцев, когда ситуация в экономике стабилизируется и Центробанк вернется к понижению ключевой ставки

«Ипотека сейчас выдается на срок до 30 лет, а дадут ипотеку по ставке 12−14%. Лучше подождать, когда будет снижена ставка — к ноябрю-декабрю — и уже взять по другой, более низкой ставке. Это может сэкономить много денег», — заявил Корнеев.

РИА «Новости»

Экономист отметил, что банки сейчас постараются выжать максимум из новой ключевой ставки, поэтому изменения в сторону повышения могут коснуться и льготных кредитов.

«Тем, кто не успел получить и одобрить кредит, лучше никуда не обращаться. Тем более учитывая, что 70% недвижимости сейчас не распродано. В ближайшее время ожидается, на мой взгляд, серьезная корректировка цен на недвижимость вниз. Сейчас самое неудобное время, чтобы брать ипотеку», — подытожил Корнеев.

Кредит с поддержкой

Льготные ипотечные кредиты сохранятся, но приблизятся к установленным максимумам заявил экономист Александр Дудчак. Он согласился с мнением, что сейчас не стоит брать ипотеку, если человек уже не успевает получить ее одобрение до повышения ставки.

«Спрос на жилье падает уже сейчас. Большие площади стоят не заселенные. Цены явно завышенные, которые не соответствуют доходам населения», — отметил он.

По прогнозам экспертов, в ближайшее время можно ожидать перехода основного потока покупателей со вторичного рынка на новостройки, где сохранились кредиты с государственной поддержкой, которые банки пока не трогали. Такая ситуация может сохраниться до конца года.