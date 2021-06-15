Набиуллина заявила о восстановлении российской экономики до докризисного уровня

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что российская экономика восстановилась до докризисного уровня. Она отметила, что во многих отраслях она продолжает расти.

«Экономика восстановилась до докризисного уровня, а во многих отраслях превысила его и продолжает расти», — передал ТАСС слова главы Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с главой Минпромторга Денисом Мантуровым заявил, что российская экономика начала восстанавливаться, хотя все последствия пандемии коронавируса пока преодолеть не удалось.

Эльвира Набиуллина объяснила решение Центробанка 11 июня повысить ключевую ставку до 5,5% инфляцией. По ее словам, если снизить ключевую ставку в условиях роста инфляции, то можно потерять веру в рубль.

К середине 2021 года уровень валового внутреннего продукта (ВВП) может вернуться к допандемическим показателям, спрогнозировали в Банке России. По словам Набиуллиной, проводимая регулятором мягкая денежно-кредитная политика создала хорошие условия для восстановления экономического сектора.