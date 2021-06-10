Путин заявил о восстановлении российской экономики

Российская экономика начала восстанавливаться, хотя все последствия пандемии коронавируса пока преодолеть не удалось. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Минпромторга Денисом Мантуровым.

«К сожалению, все последствия пандемии пока еще не преодолены и борьба еще с этой болезнью продолжается. Тем не менее экономика восстанавливается, восстанавливается реальный сектор экономики», — приводит РИА «Новости» слова российского лидера в начале встречи.

Путин сразу попросил Мантурова дать оценку сложившейся ситуации в отечественной промышленности.

В конце мая глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме сказала, что на фоне восстановления экономики России уровень валового внутреннего продукта (ВВП) может вернуться к допандемическим показателям к середине 2021 года. Она подчеркнула, что мягкая денежно-кредитная политика, которую проводит регулятор, создала хорошие условия для восстановления экономического сектора. Согласно актуальным данным Центробанка, рост ВВП по итогам 2021 года составит 3−4%.